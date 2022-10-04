Van'da toplu ulaşım araçları artık daha hijyenik hizmet veriyor

Makine İkmal Daire Başkanlığı yerleşkesinde bulunan Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan kapalı hazneli tam otomatik yıkama üniteleri hizmet vermeye başladı. Vatandaşlara daha temiz otobüslerde hizmet vermek, su ve vakit tasarrufu yapmak amacıyla hizmete alınan yıkama üniteleri ile 6 dakikada 2 araç yıkanıyor.

Günlük yaklaşık 35 bin vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılayan otobüslere ayrıca her vardiyanın ardından ekipler tarafından iç temizliği ve dezenfektan çalışması da yapılıyor.

Temizlikte vatandaşların temas ettiği alanlar, tutamaklar ve koltuklar temizlenerek sonraki sefere daha hijyenik bir şekilde hazır hale getiriliyor.