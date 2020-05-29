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Van'da toprağa gömülü 248 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde narkotik köpeği Rexo’nun da yer aldığı operasyonda toprağa gömülü 248 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde narkotik köpeği Rexo'nun da yer aldığı operasyonda toprağa gömülü 248 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Gürpınar ilçesi Mollahüseyin Mahallesi'nde ikamet eden A.E.'nin uyuşturucu madde nakli yapacağı yönünde ihbar aldığı belirtildi. Açıklamada, "Alınan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu; ikametine yaklaşık 700 metre mesafede bulunan tarlada narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada; toprağa gömülü 8 adet çuval içerisinde 480 paket halinde toplam 248 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak A.E., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.


Polis, ele geçirilen eroin paketleriyle 'Maske tak' yazarak vatandaşları Covid-19'a karşı uyardı.



Bakanı Soylu'dan övgü


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam resmi Twitter hesabından, "Van'da 670 kilo eroin! Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz" paylaşımında bulunarak, Van polisini tebrik etti.

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