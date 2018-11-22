Van'da toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

– Van'ın Özalp ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülen 2 adet patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Duyarlı vatandaşlarımızdan; PKK/KCK terör örgütü mensubu teröristlerin, Özalp ilçesi Aşağıayazca mahallesi kırsalına, Van-Özalp yolunda gerçekleştirmeyi planladıkları terör eyleminde kullanacakları değerlendirilen el yapımı patlayıcı gömdüklerine dair bilgiler elde edilmesi üzerine Özalp İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdiler. Jandarma ekipleri, ihbar üzerinde 21 Kasım 2018 günü icra edilen Şehit Jandarma Ütğmen Mehmet Sakallı operasyonu sonucunda; toprağa gömülü vaziyette 2 adet, 12 kilogramlık mutfak tüpü ile hazırlanmış ve parça tesirini artırmak maksadıyla çivilerle desteklenmiş el yapımı patlayıcı bulunarak yerinde imha edildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.