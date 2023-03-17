Van'da toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir adreste yapılan aramada, toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat bulundu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda Van İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “16 Mart 2023 günü Hacıbekir Mahallesi'nde tespit edilen adreste yapılan arama neticesinde toprağa gömülü vaziyette; 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet şarjör ve 24 adet 7.62 mm çapında şarjöre takılı vaziyette fişek ele geçirilmiştir. Olay şüphelisi S.D. halen Van T Tipi Cezaevinde tutuklu olup, alınan talimatlar doğrultusunda soruşturma işlemlerine başlanmıştır” denildi.