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Van'da ‘torbacı' operasyonu: 3 tutuklama

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, ‘torbacı’ diye tabir edilen 3 kişi de tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, ‘torbacı' diye tabir edilen 3 kişi de tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada yaya halinde bulunan G.G., T.A. ve F.N.G. isimli şahısların durumlarından şüphelenilmesi üzerine üst aramaları yapıldı. Şahısların yapılan üst ve ikamet aramalarında; 157 beste halinde uyuşturucu/uyarıcı madde, 15 adet kilitli poşet halinde uyuşturucu/uyarıcı madde, 1 adet hassas terazi ve 9 bin 495 TL para ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan G.G., T.A. ve F.N.G. isimli 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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