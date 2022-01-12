Van'da torbacı operasyonu

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tarif edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "6 - 12 Ocak 2022 tarihleri arasında Sanat Sokağı, Kültür Sokak ve Taraftar Sokağı gibi gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 123 adet sentetik ecza, 3 kilo 110 gram sentetik kannabinoid 607,4 gram metamfetamin, 29,24 gram eroin ve 2,61 gram esrar ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 24 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi.