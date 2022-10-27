Van'da 'torbacı' operasyonu

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde 131,25 gram metamfetamin, 7,09 gram eroin, 64,11 gram esrar, 89,29 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 16 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi.