Van'da ‘torbacı' operasyonu

Van'da ‘torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 20 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet sentetik ecza, 6,06 gram metamfetamin, 18,89 gram eroin, 4,35 gram esrar ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 20 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.