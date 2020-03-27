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Van'da trafik elektronik levhalarından "evde kal" çağrısı

Van’da korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların dışarıya çıkmaması için trafik elektronik levhalarından "EvdeKalVan", "EvdeHayatVar" ile yazıları ile çağrı yapıldı.

Van'da korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların dışarıya çıkmaması için trafik elektronik levhalarından "EvdeKalVan", "EvdeHayatVar" ile yazıları ile çağrı yapıldı.


Korona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada ölümlerin artmasıyla her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Bu tedbirlerin başında ise vatandaşların evden çıkmamaları öneriliyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrılarına İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan elektronik levhalara "EvdeKalVan", "EvdeHayatVar" yazarak destek verdi.

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