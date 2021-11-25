Van'da ‘trafik güvenliği' eğitimi

VAN (İHA) – Van Emniyet Müdürlüğü görevlilerince öğrencilere ‘trafik güvenliği' konusunda eğitim verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında Koç İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere ‘trafik güvenliği' konusunda bilgilendirme yapan polis ekipleri, ayrıca okul çıkışında okul servis araçlarında öğrencilerle birlikte yolculuk ederek, ‘güvenli seyahat' hakkında bilgilendirme yaptı.