Van'da trafik haftası nedeniyle sürücüler uyarıldı

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından ‘7-13 Mayıs Trafik Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinlikte sürücüler emniyet kemeri ve yaya geçidi hakkında uyarıldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Van'da da yaya ve emniyet kemeri farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yapılan uygulamaya İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Şamil Görücü, İlçe Emniyet Müdürü Murat Suçlular katıldı. Burada sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi noktasında uyarılarda bulunan Kaymakam Aydın ve beraberindekiler, sürücülere broşür dağıttı.

Daha sonra uygulama hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, hafta boyunca trafik ekiplerinin sahada denetimlerde bulunacağını ifade ederek, “Hayata öncelik ver, yayaya öncelik ver” mottosuyla hareket ediyoruz. Kemerimizi takalım bir hareketine bakar mutluluğuyla sürücülerimizden isteğimiz emniyet kemerlerini takmalarıdır. Emniyet kemerimizi takmamız durumunda yaralanmalı trafik kazalarından önemli bir ölçüde kurtulmuş oluyoruz. Bir diğer husus ise uzun bir süredir üzerinde durduğumuz yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesidir. Hayata öncelik vereceğiz, yayalara öncelik vereceğiz. Hepimiz arabadan indiğimiz andan itibaren yayayız. Arabadan indikten sonra çocuklarımız, eşimiz ve sevdiklerimiz birer yayadır ve yaya geçidinde yayaların üstünlükleri var. Yaya geçitlerinde yayalarımız ayaklarını bıraktıkları andan itibaren araçların durması gerekiyor. Buna özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Sürücülerimizin uymasını istiyoruz. Bu çerçevede herkese kazasız bir yolcuk ve mutlu günler diliyoruz” dedi.