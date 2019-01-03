İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı

Van’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Oto Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün isimi plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı direğe çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.