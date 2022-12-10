İhlas Haber Ajansı

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Van'da trafik kazası; 1 ölü, 6 yaralı

Van-Hakkari karayolunda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2’si ağır 6 kişi de yaralandı.

Van-Hakkari karayolunda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Hakkari yolu üzerinde bulunan Karasu mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 ZS 5749 plakalı otomobil ile 06 YAC 92 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan bir kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar her 2 otomobilden çıkarılıp ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı

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