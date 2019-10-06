İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti.

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre kaza, Muradiye-Çaldıran karayolu üzerindeki Muradiye Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobilin yoldan çıkması sonucu Çaldıran İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru İsmail Tuncer hayatını kaybetti. Tuncer'in cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.