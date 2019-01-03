Van'da trafik kazası; 1 yaralı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Oto Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Ö.Y. yönetimindeki kamyonet sürücüsü kaygan zeminden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Yüzüncü Yıl Üniveristesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, dün de ayını güzergahta ölümlü kaza meydana geldi.