İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da trafik kazası; 1 yaralı

Van merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi Seyirtepe Mevkii civarında meydana geldi. Bir aracın takla atarak kaza yaptığı ihbarı alan 112 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, çevre güvenliği alarak itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan ve hafif yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak 112 Acil Sağlık


ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri, kaza yapan otomobilde yakıt sızıntısı olduğunu fark etti. Olay yeri güvenliğini alan itfaiye ekipeleri, otomobil olay yerinden kaldırşıktan sonra normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.