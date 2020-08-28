Van'da trafik kazası; 1 yaralı

Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi İkinisan Bulvarı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 ER 684 plakalı otomobil ile 65 KD 395 plakalı otomobil alt geçitte çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan bir yaralı, bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağı Tuşba Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.