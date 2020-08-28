İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da trafik kazası; 1 yaralı

Van’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi İkinisan Bulvarı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 ER 684 plakalı otomobil ile 65 KD 395 plakalı otomobil alt geçitte çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan bir yaralı, bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağı Tuşba Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.