Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kasında 1 kişi yaralandı. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. K.A. yönetimindeki 58 UA 642 plakalı Ford transit kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisine sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.