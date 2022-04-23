İhlas Haber Ajansı

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Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde, seyir halindeki bir aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, seyir halindeki bir aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İpekyolu ilçesi Erek Dağı Caddesinde seyir halindeki motosiklete plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili araştırmanın başlatıldığı belirtildi.

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