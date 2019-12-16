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Van'da trafik kazası: 10 yaralı

Van’da iki aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Van-Özalp kara yolu üzerindeki çöplük mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 JH 679 plakalı otomobil ile 65 HC 512 plakalı minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Bölgeye giden UMKE ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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