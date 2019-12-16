İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da trafik kazası; 2 yaralı

Van merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Van Hakkâri karayolu üzerinde bulunan Kurubaş mevkindeki meydana geldi. Bir otomobilin elektrik direğine çarptığı ve yaralıların olduğu ihbarını alan polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu ve Kurubaş Müfreze Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 2 yaralı, sıkıştıkları yerden kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.