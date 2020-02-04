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Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 şahıs yaralandı.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 şahıs yaralandı.


Kaza, Tuşba ilçe sınırlarında yer alan Van-Özalp karayolunda saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 65 NC 479 plakalı kamyonetin kavşakta yola çıkan 34 KF 3927 plakalı otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan şahısları kentteki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.


Öte yandan, kaza sonrası araçta bulunanlar arasında kısa süreli bir tartışma çıktı. Olay yerindeki polis ekipleri tartışma büyümeden tarafları sakinleştirdi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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