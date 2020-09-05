İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Van-Gürpınar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Gürpınar karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nde meydana geldiği. Van'dan Gürpınar istikametine seyir halinde olan kamyonet, sürücü ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Mahmut Tunç ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kurubaş Müfreze ekipleri, yaralıyı araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.