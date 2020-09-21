Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Van'ın Gevaş ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gevaş ilçesi çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası yaralanan 2 kişi ekipler tarafından araçlardan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.