Van'da trafik kazası; 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Koyunyatağı Mahallesi civarında meydana geldiği. Celil Ş. yönetimindeki minibüs, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, araç içerisinde sıkışan diğer yaralı ise bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar ilçe Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.