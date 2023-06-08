İhlas Haber Ajansı

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Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Van’da minibüs ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kasında 2 kişi hafif yaralandı.

Van'da minibüs ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kasında 2 kişi hafif yaralandı.



Kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismini öğrenilemeyen Ford Transit marka minibüs, aynı istikamete seyir halinde olan kapalı kasa hafif ticari kamyonete aradan çarptı. Kazada hafif yaralanan 2 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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