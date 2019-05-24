Van'da trafik kazası; 2'si ağır 5 yaralı

Van'da minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah 07:30 sularında Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan İl Göç İdaresi önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 EZ 340 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza esnasında minibüste ayağı sıkışan bir kişi, bölgeye sevk edilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.