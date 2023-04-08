Van'da trafik kazası: 3 yaralı

Van'da meydana gelen trafik kasında 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.40 sularında İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Hatuniye Caddesi ile Şabaniye Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin ismini öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.