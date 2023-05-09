İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da trafik kazası: 3 yaralı

Van’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Özalp yolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 EBT 70 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil ile 65 KA 187 Ford Cargo marka kamyon çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 yaralı çıkartılıp ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.