Van'da trafik kazası: 4 yaralı

Van’ın Çaldıran-Özalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Van'ın Çaldıran-Özalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Çaldıran-Özalp karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 LP 984 plakalı otomobil, Çaldıran'dan Özalp ilçesine seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.