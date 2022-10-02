İhlas Haber Ajansı

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Van'da trafik kazası: 4 yaralı

Van’ın Çaldıran-Özalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran-Özalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre kaza, Çaldıran-Özalp karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 LP 984 plakalı otomobil, Çaldıran'dan Özalp ilçesine seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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