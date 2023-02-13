Van'da trafik kazası: 4 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yukarı Işıklı Mahallesi Otogar civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 E 3811 plakalı otomobil, Patnos'tan Erciş'e doğru gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 4 kişi yaralanırken, bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı. Takla atan otomobil kullanılamaz hale gelirken, muhtemel bir yangına karşı itfaiye ekipleri olay yerinde bekletildi. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.