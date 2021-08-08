İhlas Haber Ajansı

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Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Van-Hakkari kara yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Örmetaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 2 Otomobil ile bir tırın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Başkale İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim ederek Başkale ve Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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