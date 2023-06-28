İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Van’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Van'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Çatak-Gürpınar yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 AP 626 plakalı Mazda marka otomobil ile Ford Transit marka minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan yaralılar çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.