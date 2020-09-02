Van'da trafik kazası: 8 yaralı

Van-Hakkari karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari yolu üzerinde meydana geldi. Koyun sağmaya giden ve dönüş yolunda kaza yapan 33 NDC 17 plakalı ve Ford transit markalı minibüsün arka sol tekerleğinin patlaması sonucu takla atarak yan yattı. Kazada 3'ü çocuk 8 kişi hafif yaralandı. Kendi imkanları ile minibüsten çıkan yaralılar, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.