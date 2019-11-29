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Van'da trafik levhası çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede trafik yönlendirme levhalarının kurulumu ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.


Ulaşım Daire Başkalığı tarafından Erciş, Gürpınar, Bahçesaray, Özalp, Saray ve Çaldıran ilçe merkezleri ile bağlı mahallelerde trafik yönlendirme levhalarının kurulumunu tamamladı. Başkale ve Çatak ilçelerinde ise levhaların kurulumu devam ediyor.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalara yolun tehlike durumuna göre öncelik verilirken, vatandaşlardan gelen talepler göz önüne alınarak yürütülüyor.

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