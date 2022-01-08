İhlas Haber Ajansı

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Van'da trafik polisleri 316 öğrenciye trafik eğitimi verdi

Van’da trafik polisleri tarafından 316 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Van'da trafik polisleri tarafından 316 öğrenciye trafik eğitimi verildi.


Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında öğrencilere yönelik eğitim ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Vakfı İlkokulu, Fevzi Çakmak Ortaokulu, Van Anadolu İmam Hatip Lisesi, Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki, Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde “Trafik Dedektifleri Projesi” çalışmalarında 316 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Öğrencilere yönelik bu tür eğitim çalışmaları devam edecek.

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