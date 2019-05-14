Van'da ‘trafikte yaya önceliği' bilinçlendirme çalışması

Van Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganı çerçevesinde bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Beşyol Kavşağı'nda Vanlı sürücü ve yayaları bilgilendirerek, el ilanları dağıttı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Numan Altay, 2019 yılının yaya öncelikli yıl ilan edilmesi nedeniyle bilinçlendirme çalışması yaptıklarını belirtti. Komiser Yardımcısı Altay, “İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı ilan etmiştir. Bu kapsamda sürücüler ışıklı trafik işareti ve trafik görevlilerinin bulunmadığı, ancak trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş-çıkışlarıyla yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yayaya öncelik tanıması zorunludur. Bizlerde Van Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olarak belirtilen bölgelerde yıl içindeki çalışmalarımızı yapacağız” dedi.