Van'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" yapıldı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Lütfiye Binnaz Saçlı İlkokulu ve Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Lütfiye Binnaz Saçlı İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilerin bilimsel araştırma kültürünü, bilimsel yaklaşım becerilerini yaparak ve yaşayarak kazanması amaç edilen “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı” çerçevesinde küçük öğrenciler tarafından tasarlanan projeler sergilendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lütfiye Binnaz Saçlı İlkokulu ve Ortaokul Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Çetin Temizay, öğrencilerinin uzun bir süredir üzerinde çalıştıkları projelerini bugün sergileme fırsatı bulduklarını belirtti. Fuarda çeşitli alanlarda 26 projenin sergilendiğini ifade eden Öğretmen Temizay, “Burada fen, teknoloji tasarım ve matematik gibi çeşitli alanlarda projeler sergilendi. Bugün çocukların uzun zamandır vermiş oldukları emeğin kısa vadede sunulmasının bir örneğini görüyoruz. Burada çok güzel ve değerli çalışmalar var” dedi.