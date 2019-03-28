Van'da TÜBİTAK ödül töreni

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması Sergisi'nin ödül töreni yapıldı.

Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 3 gündür devam eden ve 10 dalda 100 projenin izlenime sunulduğu serginin ödül töreni, Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törende bölge sergisine çağrılan 100 projeden 36'sı ödüle layık görülürken, Van ili 8 birincilik, 4 ikincilik ve 6 üçüncülük alarak yine ipi göğüsleyen il oldu. Yarışmada finale kalan 16 proje, mayıs ayında Elazığ'da yapılacak olan Türkiye finaline gitmeye hak kazandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, TÜBİTAK'ın çok önemli yarışmalar yaptığını belirtti. Bu tür yarışmaların sıradan yarışmalar olmadığını ifade eden Rektör Battal, “Bu yarışmalar ülkemizin geleceğe ilişkin attığı önemli adımlardır. Diğer taraftan bunlar, gençlerimizin geleceğine ilişkin ufkunu aydınlatan adımlardır. Bu yarışmalar; ilk olarak liselerde başlamıştı, daha sonra ortaokullara ve daha sonra üniversitelere kadar yaygınlaştı. En önemli kaynak insan kaynağıdır. İnsan kaynağını doğru yetiştirmiş ülkeler, dünyaya hakim oluyorlar. Bu yüzden insan kaynağımızı doğru ve düzgün tutmamız lazım. TÜBİTAK'ın da bu projelerle yapmaya çalıştığı en önemli adımlardan bir tanesi de budur” dedi.

Çocukların yaptığı çalışmaların 2023 vizyonuna ışık tutacağını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, başta proje geliştiren öğrenciler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç'un da bir konuşma yaptığı tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Ödül töreni programına Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Rektör Yardımcısı. Prof. Dr. Murat Demirel, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç, akademisyenler, il milli eğitim camiası, proje danışmanları ve öğrenciler katıldı.