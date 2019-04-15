Van'da ‘Turizm haftası' etkinlikleri başladı

Van'da bu yıl 43'üncüsü düzenlenen ‘Turizm Haftası' etkinlikleri başladı.

Sabah valilik bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar daha sonra kent meydanında devam etti. Açılış kurdelesinin protokol tarafından kesilmesi ile süren etkinlikler; halk oyunları gösterisi, sergilerin gezilmesi ve ayran aşı ikramıyla sona erdi. Van Kedisi ve Van Gölü Canavarı maskotlarının yer aldığı etkinliklerde vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Kutlamalara katılan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Hafta boyunca ilimizin turizm değerlerini kamuoyuna ulusal düzeyde tanıtmak için çok sayıda etkinliğimiz olacak. Umarım Van sahip olduğu turisttik değerlerini daha iyi bir şekilde değerlendirecek. Bu da ilimize hem yerli hem de yabancı turistin daha fazla gelmesine vesile olur. Bu etkinliklerle hem ilimizin ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz hem de ilimizin sahip olduğu zenginlikleri Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, turizm acenteleri, otelciler, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile öğrenciler katıldı.