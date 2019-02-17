Van'da ‘Türkiye Güven Huzur' uygulaması

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından 109 ekiple yapılan ‘Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 2 bin 284 kişi sorgulanırken; 5 iş yerine, 8 araca ve 5 aranan şahsa işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde (toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alış veriş merkezleri, park ve bahçeler vb.) huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için 16 Şubat 2019 günü 13.00-16.00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri (AVM) içlerinde, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, metruk binalar, kamu binalarının çevreleri, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile park ve bahçelerde, 20.00-23.00 saatleri arasında özellikle vatandaşlarımızın yoğunlukla bulundukları umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekât, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden de personel takviyesi ile toplam 440 personel, 109 ekip, 1 helikopter, 1 dedektör polis köpeği katılmıştır. Uygulama neticesinde; 38 umuma açık iş yeri, 188 araç üzerinde yapılan uygulamada; 2 bin 284 kişi sorgulanmış, 5 iş yerine, 8 araca ve 5 aranan şahsa işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böylede devam edecektir” denildi.