Van'da 'Türkiye Huzur Güven' uygulamasında 1 kilo 940 gram reçine esrar ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl genelinde başlatılan 'Türkiye Huzur Güven' uygulaması sırasında Gevaş ilçesinde 1 kilo 940 gram reçine esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde seyahat eden İran ve Afganistan uyruklu 2 şüpheli üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şahısların oturdukları koltukların altında çorap içerisinde 1 kilo 940 gram reçine esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.