Van'da Türkiye Öğretmenler Kupası heyecanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 1 milyonu aşkın meslektaşını bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakalarına katılmaya çağırmasının ardından Van'da öğretmenler arası futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında müsabakalar başladı.

Van'da 30'a yakın kadın ve erkek takımın 4 ana dalda yaptığı müsabakalar büyük ilgi görüyor. Sporun birleştirici gücüyle tüm öğretmenleri sahalarda buluşturmaya hedefleyen ‘Türkiye Öğretmenler Kupası', Van'da da tüm hızıyla sürüyor. Çalışma kapsamında salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi müsabakalarını takip eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Çiftci, Türkiye genelinde ilk kez düzenlenen öğretmenler arası müsabakaların güzel çalışma olduğuna değinerek, Van'da yapılan müsabakaların salon futbolunun Kazım Karabekir Anadolu Lisesinde, voleybol müsabakalarının Fevzi Çakmak Kapalı Spor Salonunda, masa tenisi müsabakalarının Ferdi Sporlar Merkezinde, basketbol müsabakalarının ise Bahçeşehir Koleji Spor Salonunda yapıldığını söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da spor müsabakalarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Çiftci, öğretmenler arasındaki dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirme anlamında güzel bir etkinlik olduğunu belirtti.

Çiftci, “İlçeler bazında okullar arası yapılan müsabakalar sonucunda ilçe birincisi olan takımlar, 21-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan il müsabakalarına katılacaktır. Daha sonra 4 branşta il birincisi olan takımlar ilimizi 4-12 Kasım'da bölge finalinde temsil edecek. Her bölgenin birincisi, Öğretmenler Günü haftasında Ankara'ya gelerek şampiyonluk için ter dökecek. Türkiye finalinde ilk 3'e giren takımlara kupa, sporcu öğretmenlere madalya ve başarı belgesi verilecek. İl ve bölge birinciliği müsabakalarında bir üst tura katılmaya hak kazanan takımların sporcularına da il milli eğitim müdürlükleri tarafından madalya takdim edilecektir” dedi.