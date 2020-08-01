Van'da ‘Turta Girmemiş Orman' oyunu sahnelenecek

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu ‘Turta Girmemiş Orman' isimli çocuk oyunu Van'da sahnelenecek.

Dila Er ve Gözde Kısa'nın yazdığı Elif Erdal'ın yönettiği “Turta Girmemiş Orman” adlı çocuk oyunu Van'da sahnelenecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Cem Düzova, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un talimatları çerçevesinde pandemi süresince halka moral vermek ve sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla tiyatro gösterimlerine devam edildiğini ifade etti. Düzova, “Bu anlamda İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Turta Girmemiş Orman' çocuk oyunumuz, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Van'da da çocuklara moral verecek. Oyunumuz Van Devlet Tiyatrosu bahçesinin yanı sıra Gevaş ve Gürpınar ilçelerimizde de kent meydanlarında çocuklarla buluşacak. Ücretsiz olan çocuk oyunumuz tek seans olarak sahnelenecektir” dedi.

Tek perde 55 dakika süren oyunla ilgili de bilgi veren Düzova, “Elif Erdal'ın yönettiği oyunda; Turta Girmemiş Orman'ın yamacındaki dağ, lezzetli dev çileklerle doludur. Sevimli aşçı Ejderha'nın dev çileği yemesi, orman sakinleri tarafından yasaklanmıştır. En sevdiği şeyden mahrum bırakılan sevimli Ejderha, çok huysuz ve mutsuzdur. Ormanın afacan devi Devcan da baba kucağından mahrum bırakıldığı için aynı derecede mutsuzdur. Bu yüzden arkadaşı Ejderha'ya yardımcı olmaya çalışır ancak Ejderha'ya konulan yasağın nedenini bir türlü öğrenemez. Ta ki ormanda çıkan yangın tüm gerçekleri ortaya çıkarana kadar. Bakalım sevimli aşçı Ejderha özlemini çektiği lezzete kavuşabilecek mi? Bu sorunun cevabını bulması için tüm çocukları oyunumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.