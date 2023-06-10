Van'da “Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma Kursu” başladı

Van İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) iş bilirliğiyle tütün kullanımın zararlarıyla ilgili sağlık çalışanlarına bir eğitim verildi. Eğitim kursunun açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kursun Van'da düzenlenmesinde mutluluk duyduklarını belirtti. Bağımlılığın kronik bir problem olduğunu ifade eden Tosun, “Dünya ve ülke olarak bu bağımlılıkla savaş halindeyiz. Tütün kullanımının düşük yaşlara kadar inmesi hepimizi üzüyor. Bu tür programlarla daha şuurlu hale gelmek için hep beraber çalışmalıyız” dedi.

Sigara bağımlılığının bir halk sağlığı problemi olduğunu dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı ise “Yaklaşık bir seneden fazladır aktif bir şekilde sigara bırakma polikliniğinde çalışmaktayız. Baktığımız hastalarda sigara bırakma oranımız gayet iyi. Sonra da bu çalışmayı genele yayarak, TÜSAD ile beraber sigara bıraktırma kursunu planladık. Kursa katılım sağlayan arkadaşların Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalarını alarak, sigarayla mücadele cephesinde yer alacak. Programın Van'da yapılması hem kent hem de hastane açısından büyük bir bilimsel aktivite olarak değerlendiriyorum. Ülkenin dört bir yanından kursa katılımın olması bizi gururlandırdı. Kontenjanların iki günde dolması bizim için sevindirici bir durum. Yaklaşık 50 hekim sertifikayı altıktan sonra hasta tedavi oranı daha artacaktır. Van ve çevre illerin sigara ile mücadelesinin bu programdan sonra daha da güçleneceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurs, uzmanlarca verilen eğitimle devam etti.