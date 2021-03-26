Van'da tuzaklanmış 10 kilo C4 patlayıcı ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kilogram C4 patlayıcıyla tuzaklanmış EYP düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Edremit ilçesinin Hakkari-Van karayolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. İcra edilen operasyon neticesinde 3 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 10 kilogram C4 patlayıcı kullanarak tuzaklanmış 1 adet EYP düzeneği, 1 adet el dürbünü, 8 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen C4 patlayıcı olay yerinde imha edilirken, bir süre trafiğe kapatılan Hakkari-Van karayolu ile yeniden açıldı.