İhlas Haber Ajansı

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Van'da uçak kazası tatbikatı

Van Ferit Melen Havalimanı’nda çok sayıda ekibin katılımıyla düzenlenen uçak kazası tatbikatı gerçeği aratmadı.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda çok sayıda ekibin katılımıyla düzenlenen uçak kazası tatbikatı gerçeği aratmadı.


Van'da meydana gelebilecek uçak kazalarının etkilerini asgariye indirmek ve kurum kuruluşların operasyonel faaliyetlerinin test edilmesi amacıyla DHMİ Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğü koordinesinde bir tatbikat düzenlendi. Öngörülen senaryo gereği kırıma uğrayan uçağa bölgede güvenlik tedbirleri alınarak, ekiplerince müdahale edildi.


Başarıyla tamamlanan tatbikatta; AFAD, UMKE, Van emniyet Müdürlüğü, havalimanı ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ve itfaiye personeli görev aldı.

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