Van'da ulaşıma ve eğitime kar engeli

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, Bahçesaray ilçesinde ise okullar tatil edildi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Van'ı beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği kentte Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma kapanırken, uçak seferleri ise hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi bulurken, kar yağışının akşam saatlerine kadar azalarak devam edeceği bildirildi.

Kar yağışı ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri 13 ilçede kar temizleme çalışması başlatılırken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de, yaşanabilecek buzlama ihtimaline karşı İpekyolu Caddesi başta olmak üzere tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitime kar engeli

Kar yağışının etkili olduğu Van'ın Bahçesaray ilçesinde ise ulaşımın da aksaması üzerine eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışına sevinen vatandaşlar ise “Bu yıl kar beklenenden geç yağdı. İklim değişikliği nedeniyle endişeleniyorduk. Karın yağması güzel oldu” ifadelerini kullandılar.