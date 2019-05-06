Van'da “Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri' başladı

Van'da üniversite tanıtım ve tercih günleri etkinliği çok sayıda öğrencinin katılımıyla başladı.

DoubleTreeBy Hilton Otel'inde 22 üniversitenin katıldığı tanıtım etkinliğinde öğrenciler ulusal ve uluslararası üniversiteleri tanıma fırsatı bulacak. Unılook Türkiye/Van Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erzurum Teknik Üniversitesi birlikteliğinde DoubleTreeBy Hilton Otel'de öğrenci, öğretmen ve üniversiteleri bir araya getiren etkinliğe Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Unılook Türkiye Temsilcisi Caner Iskın, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Üniversite tanıtım günleri etkinliğinin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, öğrencilerin geleceklerini etkileyecek bu önemli organizasyona verilen destekten dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Öğrencilerin geleceğini şekillendirecek ve rehberlik niteliği taşıyan üniversite tanıtım etkinliğinin önemine değinen Altan Göl, üniversiteleri tanıma, alan, bölüm gibi konular hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması açısından bunun bir fırsat olduğunu söyledi.

Devlet ve vakıf üniversitelerinden oluşan 22 üniversitenin tanıtım yaptığı etkinlik iki gün sürecek. Etkinliğe yaklaşık 4 bin öğrencinin katılım sağlanması hedefleniyor.