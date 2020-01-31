Van'da ‘Üniversiteliler Gözüyle Kalkınma Temalı Proje Yarışması ödül töreni

DAKA'da düzenlenen ödül töreninde konuşan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yarışmanın Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde faaliyet gösteren üniversiteler arasında yapıldığını ifade ederek, “DAKA önderliğinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliği ile düzenlediğimiz yarışmada amacımız, TRB2 Bölgesi olarak nitelendirdiğimiz bu bölgede öğrenim gören öğrencilerin bakış açısıyla bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına yönelik beşeri sermayenin geliştirilmesi, turizm, tarım ve hayvancılık, tekstil, eğitim, endüstri, enerji gibi alanlarda proje fikirlerini derlemeyi ve bu konudaki çalışmaları teşvik ederek bölgesel kalkınmaya dair proje havuzu oluşturmayı amaçlamaktadır” dedi.

Yarışmada 4 üniversiteden toplam 83 projenin yer aldığını dile getiren Güray, “8 Nisan-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Bitlis Eren Üniversitesinden 15, Hakkari Üniversitesinden 11, Muş Alpaslan Üniversitesinden 29 ve Van YYÜ'den 28 olmak üzere toplam 83 proje başvurusu alınmış olup, ajans uzmanlarınca gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda her ilden sadece birer proje ödüle değer bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının bölgedeki üniversite öğrencilerinin proje kültürünü geliştirmek olduğunu vurgulayan Güray, “Başarılı bulunmayan tüm başvuru sahiplerinden istekli olanlar için kendi illerinde ücretsiz ve sertifikalı ‘Proje Döngüsü Yönetimi' eğitimleri verilecektir. Ben bu anlamda katılımlarından dolayı tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren proje sahiplerini de tebrik ediyorum” diye konuştu.

Dereceye giren projelerin tanıtımı ile devam eden program, ödül töreni ile sona erdi.